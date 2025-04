Jornal espanhol rasga elogios a jogador do Botafogo: ‘Mister Libertadores’

Depois de abrir o placar para o Botafogo na vitória de 2 a 0 sobre o Carabobo, na última terça-feira (8), no Nilton Santos, Patrick de Paula recebeu elogios do jornal "As", da Espanha, pela atuação. O meio-campista é o artilheiro da equipe em 2025 e foi destacado como "Mister Libertadores".

O jornal espanhol citou a queda de desempenho da equipe durante o início da temporada, mas destacou os gols marcados pelo camisa 6 e Matheus Martins já na reta final da partida. O título da reportagem colocou em ênfase a intimidade que o jogador tem com a competição: “Patrick de Paula: Mister Libertadores”.

– O Botafogo está longe do nível que demonstrou ao longo de 2024, mas ao menos pôde comemorar sua primeira vitória na atual Copa Libertadores, em que defende seu trono. Patrick de Paula marcou o gol da vitória na reta final, dando continuidade ao seu caso de amor com a competição que ele já venceu três vezes. Carabobo dificultou as coisas, mas sucumbiu no último minuto. Matheus Martins finalizou nos acréscimos.

Patrick de Paula (ainda) não é titular do Botafogo, mas em 2025 ele vem sendo figura fundamental para a equipe. Até aqui, jogou 14 partidas por quatro competições diferentes e marcou gols em três delas. E, nessa terça-feira (8), entrou no segundo tempo para fazer o mais importante: o que abriu o marcador diante do Carabobo, pela Libertadores, já aos 43 minutos do segundo tempo.

O "As" citou o início de carreira promissor do jogador, que foi atrapalhado pela sequência de lesões desde que chegou ao Glorioso.

– Poucos jogadores podem se gabar de terem vencido a Copa Libertadores três vezes antes de completarem apenas 25 anos. E embora seja verdade que De Paula prometia ser um meio-campista completo, capaz de ir para a Europa e brilhar, vários problemas atrasaram sua evolução.

– Nesta quinta, o gol de De Paula trouxe um pouco de alívio ao Botafogo e permitiu que ele chegue à fase de grupos da Libertadores em melhor forma após a derrota na estreia. O meio-campista está crescendo e o Mundial de Clubes já se aproxima no horizonte, onde ele buscará brilhar e, quem sabe, em algum momento realizar o sonho de jogar no velho continente — completou.