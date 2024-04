Jornal detona atuação de Casemiro em Manchester United x Liverpool: ‘Parece acabado’

Casemiro recebeu a menor nota na avaliação do jornal 'The Sun' (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 15:05 • Manchester (ING)

O volante Casemiro foi alvo de fortes críticas da imprensa inglesa após o empate entre Manchester United e Liverpool, pela Premier League. Nas avaliações do jornal 'The Sun', o brasileiro recebeu a pior nota do time do United (quatro).

- Ele parece acabado. Infelizmente, uma imitação dos seus dias de glória no Real Madrid e de cinco títulos na Champions League. Ele simplesmente não consegue mais andar em campo - dizia o comentário do jornal.

A matéria do jornal ainda comparou a atuação de Casemiro com a de Kobbie Mainoo, autor do segundo gol do Manchester United. O veículo rasgou elogios ao jovem de apenas 18 anos.

- É difícil acreditar que ainda faltam dez dias para o meio-campista completar 19 anos, pois já parece que vai se tornar uma lenda do United - dizia o comentário que justificava a nota do jovem (10).

O empate entre Manchester United e Liverpool pela Premier League pouco impactou na situação dos Diabos Vermelhos, que seguem distantes da zona de classificação para as competições europeias. Por outro lado, o resultado teve forte impacto no topo da tabela: o Liverpool perdeu a liderança da competição, assumida pelo Arsenal.

