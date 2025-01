Arsenal e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (15), em jogo válido pela 21ª rodada da Premier League. A bola às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, com transmissão de ESPN e Disney+. Os Gunners começaram a rodada na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 40 pontos, enquanto os Spurs estão em 12ª lugar, com 24 pontos. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Tottenham

21ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Simon Hooper;

🖥️ VAR: Peter Bankes.

➡️ Saiba quais são os jogadores mais bem pagos da Premier League

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Merino e Rice; Trossard, Havertz e Martinelli.

continua após a publicidade

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Kinsky; Porro, Dragusin, Gray e Spence; Bissouma e Sarr; Johnson, Kulusevski e Son; Solanke.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional