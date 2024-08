Joia do Real Madrid sofre lesão grave e deve desfalcar time por sete meses

Joan Martínez marca Endrick em treino do Real Madrid. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 17:04 • Rio de Janeiro

Há poucos dias para o pontapé inicial da temporada, o Real Madrid terá que lidar com um desfalque importante. Tratado como um dos grandes nomes para o futuro do time merengue, o zagueiro Joan Martínez, de 16 anos, sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior durante um treinamento nesta sexta-feira.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A previsão é que o defensor da seleção espanhola de base desfalque o Real Madrid entre seis e sete meses. De acordo com o jornalista Mario Cortegana, do The Athletic, ele precisará passar por uma cirurgia local.

Relacionado para a final da Supercopa da Europa, na próxima quarta-feira (14), o jogador foi cortado. Ainda muito jovem, Martínez ganhou status de promessa com a falha do Real Madrid em contratar Leny Yoro, que fechou com o Manchester United no mês passado.

A moral com a comissão técnica fez com que o zagueiro entrasse em campo em dois compromissos do Real Madrid na pré-temporada nos Estados Unidos: a vitória diante do Milan e a derrota para o Barcelona.

A ideia da diretoria, inclusive, é a de ampliar o vínculo de Joan Martínez para protegê-lo de outras propostas.

Ancelotti durante compromissos de pré-temporada pelo Real Madrid. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

A lesão no ligamento cruzado anterior tem se tornado uma incômoda rotina para os comandados de Carlo Ancelotti: basta lembrar que foi este mesmo tipo de lesão que afastou Éder Militão, David Alaba e Thibault Courtois por meses durante a temporada 2023-24.

Com isso, a expectativa é que o zagueiro perca grande parte da temporada que se iniciará em uma semana.