Revelado pela equipe Sub-20 do Nova Venécia e um dos destaques da equipe principal nesta temporada, o atacante Jhonnata Lima acertou a sua transferência para o Fujairah SC, dos Emirados Árabes. Jhonnata chegou à equipe Sub-20 do Nova Venécia em 2022, vindo do Trindade, de Goiás. O brasileiro celebrou o acerto com o novo clube e agradeceu ao Nova Venécia.