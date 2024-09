Jogar de óculos: a regra do futebol permite?

Jogar de óculos segue uma série de especificações da FIFA. (Juventus)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 16:51 • São Paulo

No futebol, o uso de acessórios pessoais por jogadores é bastante regulamentado, principalmente por questões de segurança. Entre os itens que levantam dúvidas está a possibilidade de jogar de óculos em competições oficiais. A FIFA, que é a entidade máxima do futebol, possui diretrizes específicas sobre o uso de objetos que possam representar risco para os jogadores e outros participantes da partida. No entanto, existem algumas exceções para o uso de óculos.

Um jogador pode usar óculos durante uma partida?

Sim, um jogador de futebol pode jogar de óculos, mas existem restrições. A FIFA permite o uso de óculos de proteção, que devem ser feitos de materiais resistentes e flexíveis, sem partes pontiagudas ou que possam causar lesões tanto no próprio jogador quanto nos adversários. Esses óculos são especialmente projetados para atividades esportivas, com lentes à prova de estilhaços e armações que se ajustam bem ao rosto.

Os óculos comuns, feitos de materiais frágeis como vidro ou plástico duro, não são permitidos, pois podem se quebrar facilmente e causar ferimentos graves. Dessa forma, para jogar de óculos, o jogador deve optar por modelos esportivos, com design adequado para garantir sua própria segurança e a dos outros jogadores​.

Quais são as condições para o uso de óculos no futebol?

Para que um jogador possa jogar de óculos, o acessório precisa atender a certas condições de segurança. Primeiramente, os óculos devem estar bem ajustados ao rosto para evitar que se movam ou caiam durante a partida. Além disso, é necessário que as lentes sejam resistentes a impactos, garantindo que, mesmo em caso de contato físico, os óculos não se quebrem facilmente.

Jogadores que possuem algum problema de visão podem optar por óculos de proteção esportivos ou, em alguns casos, por lentes de contato. Muitos atletas profissionais utilizam lentes de contato durante os jogos, pois elas não interferem na segurança e oferecem uma visão clara sem o risco de acidentes relacionados aos óculos.

Jogadores famosos que usaram óculos em campo

Embora seja raro jogar de óculos nas partidas, alguns atletas notáveis já fizeram uso desse acessório em competições. Edgar Davids, por exemplo, é um dos casos mais conhecidos. Ele utilizava óculos de proteção em campo devido a uma condição ocular chamada glaucoma. Seus óculos eram especialmente projetados para o esporte, oferecendo segurança e correção visual sem comprometer o desempenho.

Outro exemplo foi o ex-jogador francês Larbi Benbarek, que utilizou óculos em algumas partidas no início de sua carreira, quando ainda não existiam as regulamentações de segurança modernas. Esses casos são exceções, mas demonstram que, com os devidos cuidados, é possível jogar de óculos no futebol.

Alternativas aos óculos: lentes de contato

Atualmente, a maioria dos jogadores que possui problemas de visão opta por lentes de contato. As lentes são uma alternativa eficaz, pois não oferecem risco de lesão e proporcionam liberdade total de movimento. Além disso, as lentes de contato são fáceis de ajustar ao rosto, e muitas delas são projetadas para uso em ambientes de alta intensidade física, como jogos de futebol.

As lentes de contato são amplamente utilizadas por jogadores de todas as categorias, tanto profissionais quanto amadores. Elas são ideais para quem precisa de correção visual, pois eliminam o risco de colisão e não prejudicam o campo de visão periférica. Contudo, em alguns casos, jogadores com condições específicas, como o glaucoma, precisam jogar de óculos de proteção, como era o caso de Edgar Davids.