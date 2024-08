Jogadores perdem pênaltis de propósito em protesto bizarro na Venezuela; veja vídeo

Jogador do Caracas cobra pênalti (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 23:53 • Caracas (VEN)

Os jogadores do Caracas, da Venezuela, protagonizaram protesto curioso durante disputa de pênaltis contra o Deportivo Táchira na noite desta quarta-feira (21). Os atletas desperdiçaram de forma proposital as cobranças, e o goleiro Frankarlos Benítez não se moveu durante as batidas do adversário. O motivo foi gol anulado no final do tempo regulamentar, que gerou confusão e dois jogadores expulsos do lado de Los Rojos. Veja em vídeo abaixo.

Além das cobranças desperdiçadas, o Caracas trocou o goleiro para a disputa. Frankarlos Benítez entrou no lugar do titular Wuilker Faríñez, também da seleção da Venezuela. Os pênaltis foram válidos pela Copa del Rey de Marcas, competição paralela ao Campeonato Venezuelano.

O torneio é uma invenção da Liga FutVe e consiste em disputas de pênaltis ao final das partidas da primeira fase da primeira divisão da Venezuela, independentemente do resultado. Nesta competição, são levadas em conta apenas as penalidades, e cada time seleciona 10 batedores e um goleiro para participarem após os jogos válidos pelo campeonato nacional. Assista abaixo ao lance que gerou o protesto do Caracas.

Jogadores do Caracas, da Venezuela, desperdiçam pênaltis de prósito (Foto: Reprodução)