Vini Jr, um dos protagonistas do elenco merengue, escolheu o modelo i4 M50, que é o mais modesto dentre os disponíveis para o plantel do clube espanhol. No Brasil, o automóvel do camisa sete custa cerca de R$ 420 mil. Por outro lado, Rodrygo e Jude Bellingham escolheram o XM, que é o mais caro.