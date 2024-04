Jogadores do Real Madrid querem Xabi Alonso; entenda

Bayer Leverkusen de Xabi Alonso possui 40 jogos de invencibilidade (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 10:30 • Leverkusen (ALE) • Atualizada em 05/04/2024 - 12:10

Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen, anunciou na sexta-feira (29/03) que continuaria no comando do clube alemão. Segundo o diário esportivo da Espanha (Relevo), o vestiário do Real Madrid deu preferência ao ex-jogador para substituir Carlo Ancelotti, o espanhol segue desejado por gigantes da Europa pela temporada invicta no Campeonato Alemão.

A equipe do Leverkusen, líder da Bundesliga e classificado para a final da Copa da Alemanha, ainda sem nenhuma derrota, poderá continuar por mais uma temporada com seu treinador, para desgosto de muitas equipes. O Bayern de Munique, ainda sem treinador para a próxima temporada, assim como o Liverpool, que busca um técnico para suceder Jürgen Klopp, têm Alonso como principal alvo para assumir o cargo.

Segundo o Relevo, os jogadores do Real Madrid deixaram claro o desejo em terem o ex-jogador à frente dos Merengues caso Ancelotti passe o bastão. O italiano conquistou a renovação pelos resultados e pela sua grande gestão do vestiário. Uma vez que a passagem termine, os dirigentes veem em Xabi o melhor substituto possível.

(Foto: INA FASSBENDER / AFP)

O Bayer Leverkusen mantém uma invencibilidade de 40 jogos e, além do inédito título da Bundesliga, os alemães têm a chance de conquistar a tríplice coroa na temporada (Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga Europa). O plantel de Xabi Alonso entra em campo novamente neste sábado (6), contra o Union Berlin pela 28ª rodada.