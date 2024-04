Cristiano Ronaldo gesticula durante jogo do Al-Nassr (Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 10:11 • Riade (SAU)

Cristiano Ronaldo pode exercer sua influência no Al-Nassr, da Arábia Saudita, para arrastar um outro ídolo do Real Madrid ao Oriente Médio. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o português deseja a contratação de Fernando Hierro, ex-jogador espanhol, para a função de diretor esportivo do clube.

Segundo as informações, Ronaldo conhece Hierro bem e avalia seu trabalho de forma positiva, tendo indicado-o à diretoria saudita. Contatos entre as partes chegaram a ser feitos em janeiro, mas as conversas não avançaram, tendo voltado a acontecer nas últimas horas.

Em 2023, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro já havia sido parte fundamental no reforço de outro setor. Após a saída de Rudi Garcia e a negativa da continuidade do interino Dinko Jelicic, CR7 ligou pessoalmente para seu compatriota Luís Castro, que, à época, liderava o Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Os contatos surtiram efeito, concretizando a transferência do técnico rumo a Riade.

Hierro, além de sido multicampeão pelo Real Madrid como Cristiano Ronaldo, construiu história com a seleção da Espanha, tendo capitaneado a Fúria. Na beira do campo, substituiu Julen Lopetegui às pressas na Copa do Mundo de 2018, mas não levou a seleção ibérica além das oitavas de final da competição. Atualmente, Hierro exerce a função de diretor técnico no Chivas Guadalajara, do México.

Hierro, ídolo do Real Madrid, pode se juntar a Cristiano Ronaldo no Al-Nassr (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)