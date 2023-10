O jovem fez sua estreia pelos profissionais do Barcelona em abril deste ano, contra o Real Bétis, ainda pela temporada passada. Em 2023/24, Yamal esteve presente em todos os nove jogos do time até o momento (quatro como titular e cinco saindo do banco). Foi eleito o melhor em campo na partida contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, quando deu uma assistência na vitória por 4 a 3.