Jogador tem traumatismo cranioencefálico após choque de cabeça em Barcelona x Alavés

A preocupação tomou conta de torcedores e jogadores de Barcelona e Deportivo Alavés aos 14' do primeiro tempo do duelo pela 22ª rodada da La Liga. Um choque de cabeça entre Gavi, jogador dos Blaugranas, e Tomas Conechny, dos Albiazules, paralisou o jogo por cerca de 5 minutos. Os jogadores precisaram de substituição e foram encaminhados a um hospital próximo, conforme protocolo de concussão da liga espanhola.

Apesar de ter deixado o gramado consciente, o meia argentino do Alavés tem a situação mais preocupante. Enquanto Gavi deixou o campo de pé e desejando retornar ao combate, Conechny saiu de maca e com um colar cervical. Em comunicado oficial, o clube afirmou que o jogador teve um traumatismo cranioencefálico, e que seguirá no hospital para a realização de uma tomografia craniana e cervical.

-O jogador sofreu um traumatismo cranioencefálico. Ele foi transferido consciente para um hospital em Barcelona para avaliar sua condição e realizar os testes relevantes. Ele passará por uma tomografia computadorizada craniana e cervical.

Conechny deixou o gramado de Barcelona x Alavés com um colar cervical (Foto: Josep Lago/AFP)

O que é traumatismo cranioencefálico?

Um traumatismo cranioencefálico (TCE) é qualquer lesão física sofrida no cérebro, crânio ou couro cabeludo, mediante a um trauma externo. Pode variar em gravidade, de concussões leves à traumas mais graves, e os sintomas podem incluir perda de consciência, confusão, dor de cabeça, tontura, náuseas e alterações cognitivas ou comportamentais. O tratamento varia com o quadro clínico e pode envolver observação, medicação, reabilitação ou cirurgia.

Barcelona 1x0 Alavés: como foi o jogo?

Quem esperava um passeio do melhor ataque do futebol espanhol na manhã deste domingo (2) se frustrou com a partida em solo catalão. Apesar de dono das ações da partida, o Barcelona encontrou dificuldades para furar a defesa montada por Eduardo Coudet, ex-treinador do Internacional e atual comandante do Alavés. Com poucas chances criadas por ambos os lados na primeira etapa, os times voltaram aos vestiários com o zero no placar.

Na segunda etapa, liderado pela individualidade de Lamine Yamal pelo lado direito do ataque, o Barcelona passou a criar com maior volume e perigo. O jovem liderou a articulação de jogadas, tanto para si, quanto para os companheiros de equipe, e foi desta forma que os donos da casa alcançaram a vantagem: uma tentativa frustrada de chute a gol da promessa de La Masia se tornou uma assistência para Robert Lewandowski, que oportunista e bem posicionado, completou para po gol vazio. Este foi o 30º tento do polonês em 32 jogos na temporada.

Com a vantagem, o Barcelona seguiu com presença no ataque, mas assim como foi no decorrer do jogo, teve dificuldades de agredir com perigo. Por outro lado, a equipe deixou o gramado sem ser vazada, uma das maiores cobranças de Hansi Flick ao elenco nos últimos jogos.

