Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 10:45 • Madri (ESP)

Nas redes sociais, o zagueiro Antonio Rüdiger, do Real Madrid, foi alvo de intolerância religiosa por parte de um jornalista alemão. Em sua conta oficial no X, o defensor celebrava o período do Ramadã, de acordo com os costumes do Islamismo, mas foi atacado por Julian Reichelt, ex-chefe do periódico "Bild".

No dia 11 de março, Rüdiger publicou uma foto de cunho religioso, apontando o dedo indicador de sua mão direita para o alto. O gesto é um símbolo de gratidão habitualmente feito pelos muçulmanos no período do Ramadã.

Entretanto, no domingo (24), Reichelt afirmou em sua conta pessoal no X que o gestual é considerado pela Proteção de Constituição Alemã como próprio do Estado Islâmico. No dia seguinte, o jogador e a Federação Alemã de Futebol (DFB) entraram com uma ação na Justiça de Berlim, alegando "insulto, difamação e sedição, além de discurso de ódio".

O Ministério Federal do Interior, em defesa do zagueiro, disse que o gesto é entendido como uma "confissão da fé, e classificado como nada problemático em relação à segurança pública, não tendo a ver com a utilização do Estado Islâmico para seu próprio propósito". Contestando o processo, o jornalista seguiu firme em seu posicionamento.

- Descobri através da mídia que Rüdiger e a DFB me processaram. Este gesto foi completamente ressignificado por terroristas nas últimas duas décadas. Ele indiscutivelmente virou a celebração de assassinos islâmicos de todo o mundo, de pessoas que mataram gente em Berlim e trouxeram desastre ao mundo. Temos uma normalização de uma ideologia terrível que já dominou muito espaço no nosso país. O dedo levantado do Islamismo não pertence à Alemanha, e eu não vou deixar que ninguém me impeça de seguir dizendo isso - disparou o periodista.

O processo ainda não teve segmento, mas é provável que haja um desfecho nos próximos dias. De toda forma, o defensor do Real Madrid estará disponível para a seleção da Alemanha no amistoso contra a Holanda, que será realizado nesta terça-feira (26), às 16h45 (horário de Brasília).

Rüdiger em ação pela Alemanha (Foto: GES/DFB)