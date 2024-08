Jogador do Barcelona sofre lesão grave e deve perder a temporada

Hansi Flic, treinador do Barcelona, terá problemas para montar a equipe (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 11:26 • Madrid (ESP)

O Barcelona terá uma baixa de peso para o restante da temporada 2024-25. Após lesionar o joelho no final do jogo contra o Rayo Vallecano, na última terça-feira (27), o meia Marc Bernal deve perder o ano em tratamento. O Barcelona divulgou na manhã desta quarta que o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior e teve uma lesão associada no menisco lateral; o caso é cirúrgico.

Apesar da vitória, Hansi Flick, treinador do Barcelona, avaliou o resultado como ‘triste’. Na coletiva após o triunfo, o alemão revelou a apreensão do elenco com a situação. Marc Bernal tem 17 anos e vive a primeira temporada como profissional no clube: ele foi titular nas três partidas do time pelo Campeonato Espanhol 2024-25.

Marc Bernal, do Barcelona, em ação contra o Rayo Vallecano (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

O Barcelona é o atual líder de LA LIGA, com nove pontos conquistados em nove possíveis. Nesta terça, o time venceu o Rayo Vallecano, fora de casa, por 2 a 1, com gols de Pedri e Dani Olmo. O time volta a campo no sábado (31), às 12h (de Brasília), contra o Real Valladollid.

