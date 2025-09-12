Jardine projeta clássico contra time de Milito no México: ‘É o grande jogo do país’

O técnico André Jardine se prepara para mais um importante duelo à frente do América do México. Desta vez, o desafio será um clássico repleto de rostos conhecidos do torcedor brasileiro. Na madrugada do sábado (13) para domingo, às 00h15 (de Brasília), a equipe do treinador campeão olímpico pela Seleção Brasileira em Tóquio 2020 recebe o arquirrival Chivas na Cidade do México, em partida válida pela 8ª rodada da Liga MX.

O “Superclásico”, como o dérbi é conhecido no país, reúne os dois times de maior rivalidade, torcida e número de títulos no futebol mexicano: o América, com 16 troféus da Liga MX em sua galeria, e o Chivas, com 12. Ainda invicto, o time de Jardine é o vice- líder do Campeonato Mexicano com 17 pontos, apenas um atrás do Monterrey.

Treinado pelo argentino Gabriel Milito, que levou o Atlético-MG aos vice-campeonatos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2024, o rival Chivas conta com o experiente atacante Chicharito Hernández, ex-Manchester United e Real Madrid, e ocupa apenas a 16ª colocação entre os 18 participantes da competição, com 4 pontos.

O retrospecto de André Jardine diante do rival de Guadalajara, aliás, chama atenção. Desde que chegou ao futebol mexicano, em 2022, para dirigir o Atlético de San Luis, o brasileiro enfrentou o Chivas em 14 oportunidades. Em 11 desses jogos, suas equipes não foram vazadas, conquistando sete vitórias e sofrendo apenas duas derrotas - em ambas as ocasiões, em jogos válidos pela Concachampions de 2024 e 25, mesmo com as derrotas, o América acabou se classificando pelo placar agregado.

- O passado já foi e esses bons números contra o Chivas certamente não vão ter nenhuma influência sobre o que vai acontecer nessa partida. Esse é o grande jogo do país, um duelo com muitos ingredientes e uma rivalidade centenária que faz o México parar para assistir - analisou André Jardine, que comanda o América desde junho de 2023.

- Gosto muito do trabalho do Milito e não me deixo levar pela posição ruim que eles ocupam no momento. Teremos um embate dos mais difíceis, contra jogadores de nível de seleção, e precisamos estar no nosso melhor para vencer - disse o treinador.

Sob a batuta de Jardine, o América encerrou um incômodo jejum de cinco anos sem taças e conquistou o tricampeonato mexicano consecutivo entre 2023 e 24, voltando a disparar no ranking como maior campeão do país, que realiza torneios semestrais.

Na última edição da Liga MX, no primeiro semestre de 2025, a equipe do brasileiro foi novamente finalista e esteve prestes a conquistar um inédito tetracampeonato seguido, mas acabou superada pelo Toluca. Com pouco mais de dois anos de trabalho, Jardine já ostenta o posto de treinador mais vencedor da história do América, com seis títulos conquistados no total.