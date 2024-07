James Rodríguez se emociona com Colômbia na final da Copa América: ’13 anos sonhando com isso’

(Foto: Chandan Khanna / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 09:34 • Rio de Janeiro

James Rodríguez é finalista da Copa América com a Colômbia. Grande favorito ao prêmio de melhor jogador da competição, o meia do São Paulo chorou ao classificar a equipe à decisão, depois de 23 anos de espera. A última final da seleção no torneio sulamericano foi em 2001.

- Viemos para fazer história nessa noite. Fizemos um excelente jogo. Quando queremos, os caras que entraram entraram bem, foi um jogo muito complicado, com um adversário duro, mas estamos na final. - disse o jogador, em entrevista à transmissão oficial da Conmebol.

Autor do cruzamento para o gol de Lerma, que classificou a seleção colombiana, James superou o recorde de Alex e se tornou o jogador com mais assistências em uma única edição da Copa América, com seis passes para gol.

- Estou defendendo a seleção da Colômbia há quase 13 anos na seleção e sonhando com isso. E nosso país está há a mais de 20 anos desejando chegar em mais uma final. Estou muito feliz. - completou o meia, emocionado com a classificação.

A Colômbia encara a Argentina na grande decisão do campeonato continental, no próximo domingo (14).