Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 13:16 • Londres (ING)

Nesta sexta-feira (22), James Rodríguez revelou em entrevista pós-jogo (ESPN) do amistoso internacional entre Colômbia e Espanha que, no futuro, espera voltar a atuar no futebol espanhol. O meia mudou o jogo entrando no segundo tempo e participou do gol da vitória da Colômbia, em Wembley.

- Quando você vem à seleção, você tem sempre que fazer as coisas bem. Esperamos que no futuro eu possa voltar à La Liga, que é uma liga que sempre quis jogar, joguei e, por que não, jogar novamente? - comentou James.

O jogador atualmente está no São Paulo, mas não vem recebendo tantas chances quanto gostaria. Inclusive, no início de fevereiro, o meia colombiano informou à diretoria do clube paulista que desejaria sair, mas mudou de ideia no decorrer do Campeonato Paulista.

Questionado sobre a partida, James analisou o desempenho e os objetivos da Seleção Colombiana no resto da temporada.

- Não é sempre que você consegue jogar bem, eles (Espanha) nos deram uma lição de como jogar futebol no primeiro tempo. O segundo tempo foi nosso, nos comportamos bem diante de uma seleção difícil. São jogos que servem para tudo o que está por vir. A nossa meta é a Copa América. - completou.

A Colômbia retorna a campo, na próxima terça-feira (26), para enfrentar a Romênia, no Estádio Cívitas Metropolitano, às 16h30 (de Brasília).