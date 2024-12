Já classificado, Chelsea passeia e segue invicto na Conference League

O Chelsea bateu o Astana por 3 a 1 em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Conference League. Com gols de Marc Guiu, Marochkin (contra) e Renato Veiga, os Blues chegaram aos 15 pontos na ponta da tabela da competição. Tomasov descontou para os donos da casa.

continua após a publicidade

Os Blues foram ao Estádio Central Pavlodar com a classificação à fase de mata-mata garantida. Com o quinto triunfo na competição, o time de Enzo Maresca está muito próximo do primeiro lugar geral: basta que o Legia Varsóvia, que entra em campo contra o Lugano, tropece em casa. Do outro lado, o Astana está em situação complicada na 24ª posição e corre risco de ser eliminado da competição na rodada final.

➡️ Mbappé tem lesão confirmada no Real Madrid e vira desfalque no Intercontinental

Astana 1x3 Chelsea: como foi o jogo?

O Chelsea de Enzo Maresca provou, mais uma vez, que é o grande favorito ao título da Conference League. Mesmo poupando a maior parte dos titulares, o time foi soberano das ações do jogo entre os apitos inicial e final. Cedo, ainda no primeiro tempo, o melhor ataque da competição balançou as redes para dar tranquilidade fora de casa. Marc Guiu, em uma ótima jogada individual, Marochkin, contra, e Renato Veiga balançaram as redes. Seis minutos depois, Tomasov acertou um lindo chute colocado para diminuir para os donos da casa.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Chelsea diminuiu o ritmo de jogo, mas manteve a presença no campo ofensivo. Maresca aproveitou a larga vantagem para dar mais rodagem aos jovens do elenco: Ampah, Vale, Mheuka e Dyer tiveram oportunidades de atuar na vitória dos Blues.

Chelsea é líder isolado da Conference League (Foto: Reprodução/X)

O que vem pela frente?

Após o triunfo, o Chelsea se prepara para enfrentar o Brentford, no próximo domingo (15), pela Premier League, O Astana, do outro lado, encara o APOEL na última rodada da Conference League, na próxima quinta-feira (19).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional