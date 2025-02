O confronto entre Liverpool e Newcastle, pela 27ª rodada da Premier League, terá uma atenção especial para Alexander Isak. O centroavante dos Magpies tem feito temporada brilhante no futebol europeu e despertou o interesse de diversos gigantes do continente, incluindo os Reds.

Segundo o "Daily Mirror", a diretoria do clube de Merseyside planeja fazer uma aproximação pelo futebol do sueco. Entretanto, a operação é considerada difícil no momento, já que os mandatários alvinegros querem se aproveitar do mercado inflacionado para lucrar em cima do atleta um valor estimado em 150 milhões de libras esterlinas (mais de R$ 1 bilhão na cotação atual).

Na temporada atual, Isak tem 21 gols e cinco assistências em 30 jogos. No duelo entre as duas equipes no primeiro turno, o atacante encontrou o caminho das redes e também deu um passe para Gordon marcar, mas o bom desempenho não foi suficiente para vencer o bom time de Arne Slot, se contentando com um empate em 3 a 3 no St. James' Park.

Desta vez, Alexander performará em frente aos torcedores no Anfield, e tem a chance de mostrar seu futebol aos olhos dos dirigentes dos Reds. A possibilidade de transferência pode ficar mais alta com os questionamentos levantados em cima do desempenho de Darwin Núñez, que perdeu espaço entre os titulares e pode ser uma possível venda na janela de transferências do verão europeu.

A bola rola para Liverpool e Newcastle nesta quarta-feira (26), às 17h15 (de Brasília). Os Reds lideram o Campeonato Inglês com 64 pontos, 11 acima do vice-líder Arsenal. Por outro lado, os Magpies estão em sexto, com 44, e buscam os três pontos fora de casa para invadir a zona de classificação para a Champions League.