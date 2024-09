Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, acerta com treinador para substituir Luis Castro

Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 13:19 • Riade (SAU)

Luis Castro, ex-treinador do Botafogo, foi demitido do Al-Nassr nesta semana e já tem um substituto definido pela equipe saudita: Stefano Pioli, técnico ex-Milan, está acertado com a diretoria do time de Cristiano Ronaldo. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais.

Pioli, que estava desempregado desde o final da temporada passada, viaja para Riade nesta quarta-feira (18) para assinar o contrato e sacramentar o negócio. O português Luis Castro, demitido nesta terça, já se despediu do clube de forma oficial e seguirá livre no mercado.

Aos 58 anos, o italiano terá um dos maiores desafios da carreira. Após cinco temporadas no Milan, com um título italiano no currículo, o treinador terá o trabalho de guiar o time de Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca e companhia ao sucesso nacional e continental, grande razão da demissão do português.

Aliás, este será o primeiro trabalho de Pioli longe da Itália: foram 23 temporadas no país europeu, em equipes como Inter e Lazio, além dos Rossoneri. A taça da Série A 20/21, entretanto, é a única no currículo do comandante.

Na temporada passada, o Milan de Pioli terminou a temporada na segunda posição do campeonato italiano, com 75 pontos. O português Paulo Fonseca, escolhido como substituto na equipe, protagoniza um início de passagem conturbado: além da décima colocação na tabela, o comandante teve brigas recentes com dois pilares do time, Rafael Leão e Théo Hernández.

