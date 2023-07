Miura iniciou sua carreira no Brasil, em 1986. O japonês acumula passagens por Santos, Palmeiras, XV de Jaú, Coritiba e CRB. Kazu construiu a maior parte de sua trajetória atuando no Japão, principalmente por Vissel Kobe e Yokohama. O jogador também chegou a atuar no Genoa, da Itália, e no Dínamo de Zagreb, da Croácia.