Em duelo ae equipes em sequências invictas, Inter de Milão e Atalanta entram em campo nesta quarta (28), às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão. A Internazionale é líder isolada do campeonato e pode aumentar ainda mais a vantagem na ponta, que atualmente é de nove pontos. O jogo atrasado também é uma boa oportunidade para a Atalanta entrar na zona de classificação para a Champions League. O duelo terá transmissão da ESPN e do Star+