"Attenzione pickpocket". O alerta de roubos na Itália, que viralizou recentemente nas redes sociais, soa no sistema de som do Giuseppe Meazza. Urge a necessidade de atenção para a Inter de Milão, que sonha alto, mas pode derrapar nas traiçoeiras armadilhas do futebol italiano.

O time de Simone Inzaghi, ao contrário do que se projetou no início de 2024-25, continua furando o mesmo teto em que muitos imaginaram já ter alcançado. A equipe reproduz um futebol cada vez mais variável e eficiente, e mantém vivo o desejo de repetir o feito de José Mourinho em 2010 com a possível Tríplice Coroa. Todavia, mais do que em qualquer outro momento da jornada, a fantasia encontrou um chamado que confronta o sono.

Os Nerazzurri têm, nesta quarta-feira (23), uma grande decisão: enfrentam o Milan, pela volta da semifinal da Copa da Itália. Imaginava-se, na ida, um triunfo tranquilo, frente a um rival no modo gangorra. Entretanto, como a bola nunca rola de modo retilíneo no País da Velha Bota, coube a Mike Maignan fechar o gol, e o empate em 1 a 1 persistir no placar.

Nos últimos oito dias, a sirene acendeu. Primeiro, um jogo pouco conciso diante do Bayern de Munique, sofrendo mais do que o esperado, ainda que o empate em 2 a 2 tenha sido suficiente para avançar devido ao triunfo anterior na Alemanha. Logo depois, uma derrota diante do Bologna pelo placar mínimo, que fez o Napoli empatar em pontos na liderança da Serie A.

E que não nos deixemos enganar pelo pensamento desditoso enraizado: o Bologna, hoje, é um grande time. Não à toa, Vincenzo Italiano colocou a equipe na outra semifinal do mata-mata. Mas é justamente neste tipo de situação que moram as armadilhas.

O torcedor não normalizou a derrota contra os Rossoblú. E com isso, a Beneamata busca vencer o Milan para encerrar de vez qualquer dúvida que tenha sido levantada acerca do sonho da Tríplice. Superar os rivais no "Derby della Capitale", agora, é visto como um dever para os comandados de Inzaghi. Do outro lado, está um rival que não tem mais ambições além da Coppa, por já ter caído na Champions e estar em nono na liga nacional. Sérgio Conceição, mesmo com três meses de casa, já é ligado à demissão após o último compromisso oficial.

Lautaro Martínez é a esperança de gols da Inter de Milão frente ao Milan (Foto: Marco Bertorello / AFP)

O alerta na Itália, portanto, serve para despertar a Inter. Na Serie A, o Napoli quer dar o famoso "bote" pelo troféu; no mata-mata, portanto, surge um rival que aposta todas as suas fichas no clássico. Se faz necessário, portanto, ter máxima atenção para que o sonho da Tríplice não tenha sido apenas um devaneio, e a confiança seja tonificada em Appiano Gentile.

A bola rola para Inter de Milão e Milan nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), em jogo válido pela volta da semifinal da Copa da Itália. Na ida, os rivais empataram por 1 a 1; quem vencer o segundo embate se qualifica, enquanto uma nova igualdade conduz o duelo à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

Quem avançar enfrenta o qualificado de Bologna x Empoli. O time de Vincenzo Italiano venceu a ida por 3 a 0, e pode até perder por dois gols de diferença que se classifica à decisão. A grande final, a ser disputada no Olímpico de Roma, acontecerá no dia 14 de maio.