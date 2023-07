A chegada de Cuadrado à Inter de Milão não foi aprovada por parte da torcida, que protestou. A maior parte da carreira do colombiano foi na Itália, com a Udinese, Fiorentina e a Juventus. O último clube, de Turim, foi o que o ponta-direita mais jogou e se identificou, com sete anos e mais de 200 jogos.