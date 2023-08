Sem clube desde o final da temporada, quando rescindiu com o Olympique de Marseille, Sánchez estava cotado para jogar no futebol brasileiro, com Santos e Grêmio sendo os principais interessados. O jogador atuou pela Inter de Milão por três anos e faturou o título do Campeonato Italiano 2020/21.



