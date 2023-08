Em uma publicação recente em sua página no Instagram, Arnold compartilhou com seus fãs a notícia sobre a deterioração de sua audição, que a obrigará a usar aparelhos auditivos daqui em diante. Na postagem, a goleira do West Ham United da Inglaterra revelou que sempre carregou um estigma internalizado em relação ao uso de aparelhos auditivos, o que lhe causava certa ansiedade: "Isso foi algo que inicialmente me preocupou bastante […] Mas acredito que também tinha em mente a imagem dos aparelhos auditivos que meu irmão usava quando era mais jovem. Eles eram grandes e visíveis de longe. Então, acredito que isso realmente impactou a minha percepção".