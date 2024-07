Inglaterra x Suíça: como é o retrospecto do confronto?

Harry Kane em ação contra a Eslováquia. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 05:00 • Redação do Lance!

Inglaterra e Suíça se enfrentarão neste sábado (6), às 13h (de Brasília), na Esprit Arena, em Dusseldorf. O jogo vale vaga na semifinal da Eurocopa 2024, para enfrentar a seleção que triunfar na partida entre Holanda e Turquia, que acontece mais tarde, às 16h.

A verdade é que o confronto promete nervosismo e equilíbrio em campo, mas, afinal, como é o retrospecto geral entre as seleções?

Raio-X: Inglaterra x Suíça

As nações se encontraram 27 vezes em campo, com números amplamente favoráveis à seleção britânica: são 18 vitórias, seis empates e apenas três derrotas. O último triunfo suíço no confronto, inclusive, aconteceu há mais de 40 anos, com um 2 a 1 pelas Elimintórias da Copa do Mundo de 1982.

Desde então, a Suíça tem tido poucas chances. Foram 13 jogos, com nove derrotas e quatro empates. O último duelo, há dois anos, terminou com o placar de 2 a 1 para os Três Leões, com gols de Harry Kane e Luke Shaw.

Recentemente, as seleções se enfrentaram pela disputa de terceiro lugar na Liga das Nações 18/19. Após o empate por 0 a 0 no tempo normal, a Suíça teve a chance de sair vitoriosa nos pênaltis, mas esbarrou em Jordan Pickford, que defendeu o pênalti decisivo de Drmic.

Mesmo que ofutebol suíço seja reconhecido pela habilidade em se defender, o ataque inglês costuma ser dominante no duelo direto: a Suíça foi vazada em 89% dos duelos e balançou as redes em apenas 59% das partidas. A maior goleada da história do confronto foi o 8 a 1 da Inglaterra por um amistoso internacional em 1963.

Harry Kane e Bellingham em treinamento pela seleção da Inglaterra. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Informações gerais da partida

⚽ Inglaterra x Suíça

🗓️ Data e horário: sábado, 6 de julho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Esprit Arena, em Dusseldorf (ALE)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).