A Inglaterra vai receber a seleção de Malta, nesta sexta-feira (17), às 16:45 (de Brasília), no Wembley Stadium, em Londres. A partida válida pela 9ª rodada das eliminatórias da Eurocopa, a equipe inglesa é a líder do grupo C e já está com a vaga garantida com a vitória sobre a Itália por 3 a 1, enquanto o time de fora não possui nenhum ponto. Partida terá transmissão do SporTV 2.