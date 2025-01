IA crava resultados da rodada decisiva da Champions League; veja classificados

O mata-mata da Champions League será definido nesta quarta-feira (29). Com 18 partidas simultâneas, às 17h (de Brasília), a jornada final da primeira fase do torneio promete emoção, com gigantes europeus na disputa por uma vaga nas oitavas de final e correndo até risco de eliminação direta, a depender de resultados.

continua após a publicidade

➡️ Simulador da Champions League: simule placares e veja o que cada equipe precisa

O Lance! perguntou ao ChatGPT sobre quais serão os resultados das partidas decisivas da oitava rodada da fase de liga da Champions League. Confira os resultados abaixo ⬇️

PSV x Liverpool – 2x2 Bayern de Munique x Slovan Bratislava – 4x0 Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk – 3x1 Bayer Leverkusen x Sparta Praga – 3x0 Girona x Arsenal – 1x2 Barcelona x Atalanta – 2x1 Brest x Real Madrid – 0x3 Manchester City x Brugge – 3x0 Young Boys x Estrela Vermelha – 2x1 Lille x Feyenoord – 2x1 Juventus x Benfica – 2x1 Aston Villa x Celtic – 2x0 Dínamo Zagreb x Milan – 1x2 Inter x Monaco – 2x1 Sturm Graz x RB Leipzig – 1x3 RB Salzburg x Atlético de Madrid – 1x1 Sporting x Bologna – 2x0 Stuttgart x PSG – 1x3

Com esses reultados, os oito classificados diretamente para as oitavas de final da Champions League são: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen. Enquanto isso, Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayer de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic, PSV, Brugge, Benfica, PSG, Sporting e Manchester City estarão nos playoffs.

continua após a publicidade

Novo formato

Os oito times de melhor campanha avançam direto às oitavas de final; os colocados entre a 9ª e a 24ª posição vão à fase de 16 avos; e os colocados entre a 25ª e a 36ª posição são eliminados.

Nos playoffs, as equipes que avançarem do 9º ao 16º lugar serão cabeças de chave no sorteio, que será divido em dois potes, ao lado dos times classificados entre as posições de 17º e 24º. A partir das oitavas, os confrontos serão pré-definidos por campanha. Por sua vez, a final está agendada para 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, em Munique (ALE).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional