Intervenção do VAR: em quais lances a tecnologia pode interferir?

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 21:43 • São Paulo

O VAR (árbitro assistente de vídeo) foi introduzido no futebol para garantir que erros cruciais, que possam afetar o resultado de uma partida, sejam corrigidos. Desde a sua implementação, o VAR tem sido utilizado em diversos campeonatos ao redor do mundo, ajudando a tomar decisões mais precisas em situações chave. No entanto, a intervenção do VAR não ocorre em qualquer lance, sendo restrita a alguns tipos de jogadas conforme as regras da FIFA.

Quais lances o VAR pode revisar?

De acordo com as regras da FIFA, a intervenção do VAR só pode ocorrer em quatro tipos de situações que têm potencial para mudar o rumo de uma partida. Esses momentos são considerados críticos, e o VAR foi projetado para agir em lances que poderiam influenciar diretamente no resultado do jogo.

Gols

A intervenção do VAR pode revisar se houve alguma infração no momento que antecedeu um gol. Isso inclui impedimentos, faltas e até toques de mão não percebidos pelo árbitro. O objetivo é garantir que o gol tenha sido marcado de maneira válida e de acordo com as regras do futebol. Se for constatado que um jogador estava em posição de impedimento ou que uma infração foi cometida, o gol pode ser anulado.

Pênaltis

Um dos momentos em que a intervenção do VAR é mais frequente é nos lances que envolvem pênaltis. O VAR revisa se a infração realmente aconteceu dentro da área e se a decisão do árbitro foi acertada. Além disso, o VAR também pode verificar se houve simulação por parte do atacante, o que pode levar à reversão da marcação de pênalti e até a advertência do jogador.

Cartões vermelhos diretos

A intervenção do VAR também pode ocorrer em situações onde o árbitro dá um cartão vermelho direto. Nesses casos, o VAR revisa o lance para garantir que a decisão de expulsar o jogador seja apropriada. Se o VAR identificar que o lance não era digno de expulsão, o árbitro pode reverter a decisão, evitando que o time fique com um jogador a menos por um erro de avaliação.

Erro de identidade

Quando o árbitro aplica uma sanção, como um cartão amarelo ou vermelho, ao jogador errado, o VAR pode intervir para corrigir a decisão e garantir que o jogador correto seja punido. Esse tipo de erro, embora raro, pode acontecer em situações de confusão, e a intervenção do VAR garante que a justiça seja feita.

Como a intervenção do VAR funciona?

A intervenção do VAR ocorre quando os árbitros assistentes de vídeo, que monitoram a partida em tempo real a partir de uma sala de controle, identificam que uma das quatro situações revisáveis ocorreu. Quando eles detectam um possível erro, notificam o árbitro principal, que pode então decidir rever o lance na tela localizada à beira do campo.

A intervenção do VAR tem como princípio a correção de "erros claros e óbvios". Ou seja, o VAR só deve intervir se houver uma discrepância significativa entre a decisão tomada pelo árbitro e o que realmente aconteceu. Esse critério evita que o VAR seja utilizado de maneira excessiva e que o jogo seja constantemente interrompido para revisar cada jogada.

Após ser notificado pelo VAR, o árbitro principal tem a opção de rever o lance na tela e, após analisar as imagens, pode confirmar ou modificar sua decisão inicial. A decisão final sempre cabe ao árbitro em campo, que mantém o controle do jogo e pode decidir de acordo com sua interpretação das imagens e das regras.

Críticas à intervenção do VAR

Embora a intervenção do VAR tenha sido introduzida para aumentar a justiça no futebol, ela não está isenta de críticas. Uma das principais reclamações de jogadores, treinadores e torcedores é o tempo que as revisões levam, o que pode interromper o ritmo natural do jogo. Muitas vezes, as partidas ficam paradas por longos minutos enquanto o árbitro revisa um lance, quebrando a dinâmica do jogo.

Além disso, há controvérsias sobre lances que, mesmo após a intervenção do VAR, continuam sendo discutíveis. Isso ocorre porque, em muitos casos, a interpretação de lances como faltas ou impedimentos é subjetiva e pode variar de árbitro para árbitro, mesmo com o uso do vídeo. Dessa forma, alguns lances seguem gerando debates, mesmo após serem revisados.

Outro ponto que gera polêmica é a marcação de impedimentos milimétricos. Com a ajuda do VAR, lances de impedimento são analisados com extrema precisão, o que resulta na anulação de gols em situações em que a diferença é quase imperceptível. Para muitos, esses impedimentos tão mínimos tiram a emoção do jogo e prejudicam o espetáculo, embora estejam de acordo com as regras.

Impacto da intervenção do VAR

Apesar das críticas, a intervenção do VAR já foi responsável por evitar muitos erros graves que poderiam ter alterado os resultados de grandes competições. A tecnologia trouxe uma camada adicional de justiça ao jogo, especialmente em lances decisivos como pênaltis e gols. Ao corrigir "erros claros e óbvios", o VAR garante que as equipes e os jogadores não sejam prejudicados por falhas humanas nas decisões de campo​.

No entanto, para que a intervenção do VAR seja ainda mais eficiente, é necessário continuar ajustando seu uso, para equilibrar a precisão das decisões com a necessidade de manter o ritmo do jogo. Ligas ao redor do mundo continuam refinando suas diretrizes de uso do VAR, buscando um meio-termo que maximize a justiça sem prejudicar a fluidez da partida.