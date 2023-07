No caso de uma infração por impedimento, o árbitro concederá um tiro livre indireto no lugar da ocorrência, incluindo quando o jogador infrator se encontrar em sua própria metade do campo. Com o propósito de determinar o impedimento, se um defensor sair do campo de jogo sem a autorização do árbitro, se considerará que está situado na linha de fundo ou na linha lateral até que o jogo seja novamente paralisado ou até que a equipe defensora tenha tocado na bola e a mandado em direção à linha de meio de campo e a bola se encontrar fora da sua área penal. Caso tenha saído deliberadamente do campo de jogo, o jogador deverá ser advertido com CA quando a bola voltar a ficar fora de jogo. Os jogadores da equipe atacante poderão sair do campo de jogo ou permanecer fora dele para não participarem de forma ativa do jogo.