O começo do jogo até pode ser definido como equilibrado, com ambas as equipes tentando impor o seu estilo de jogo. A Roma começou com maior posse de bola, mas apresentando certa dificuldade para levar a bola até o ataque. A marcação do Feyenoord, na altura do meio-campo e com bastante intensidade, foi a responsável por dificultar a criação de muitas chances do time italiano.