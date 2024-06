Bélgica e França reeditam semifinal de Copa do Mundo nas oitavas da Euro

(Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

A Bélgica garantiu o empate por 0 a 0 diante da Ucrânia, nesta quarta-feira (26), na terceira rodada do grupo E da Eurocopa. Mesmo mostrando falta de criatividade e eficiência, os belgas classificaram e enfrentarão a França nas oitavas da competição, no dia 1° de julho.

Os 'Bleus', que tiveram dificuldades e uma campanha 'decepcionante', passaram às fases de mata-mata em segundo lugar no grupo D, atrás da Áustria. Do outro lado, os Diabos Vermelhos terminaram na segunda posição do grupo E, que teve a Romênia como líder e a Ucrânia como lanterna. Todas as seleções do grupo encerraram com 4 pontos.

Quando foram as últimas vezes que Bélgica e França se enfrentaram?

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Rivais históricos na Europa, Bélgica e França tiveram seu último encontro na semifinal da Liga das Nações de 2021. Com direito a gol nos minutos finais, depois de estar perdendo por 2 a 0, os franceses venceram os belgas de virada por 3 a 2 e se classificaram à decisão da competição.

Além do encontro na Nations, ambas foram palco da semifinal da Copa do Mundo de 2018, em um dos jogos mais equillibrados no mundial da Rússia. A seleção de Deschamps venceram por 1 a 0 com gol de Umtiti, em São Petersburgo e conquistaram o bicampeonato sobre a Croácia por 4 a 2, vinte anos após o primeiro título.

Batendo na trave após duas eliminações melancólicas sobre a França, a 'geração belga' poderá virar a chave e agarrar a oportunidade de ter sua revanche e ir em busca do primeiro título da história da seleção. Mesmo sem cantar e com um futebol pouco convincente, a Bélgica enfrenta uma equipe que possui problemas parecidos no setor ofensivo.