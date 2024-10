Boicote do Real Madrid gera mal-estar: a repercussão internacional da Bola de Ouro

Rodri venceu a Bola de Ouro 2024 e foi eleito o melhor jogador do mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Publicada em 28/10/2024

A escolha do volante Rodri como vencedor da Bola de Ouro causou espanto. Isso porque o espanhol desbancou o grande favorito à conquista, o brasileiro Vinícius Júnior. Apesar da polêmica, a repercussão internacional do resultado da premiação foi tímida.

Na Espanha, como era de se esperar, os principais jornais preferiram exaltar o meio-campista, campeão da Eurocopa por 'La Roja'. Até mesmo o "Marca", historicamente ligado à cobertura do Real Madrid, ignorou Vini Jr. e deu destaque à declaração do vencedor que classificava a sua conquista como uma vitória do futebol espanhol.

Na Espanha, o "Marca" deu destaque ao discurso de Rodri: "É uma vitória do futebol espanhol" (Foto: Reprodução)

O "As", também da Espanha, o destaque foi para a dobradinha de Rodri com Aitana Bonmatí, eleita Bola de Ouro no futebol feminino. Caminho semelhante foi tomado pelo "Mundo Deportivo", da Catalunha, que deu destaque, além dos vencedores da Bola de Ouro, a Lamine Yamal, jogador do Barcelona, que venceu o prêmio Kopa, de melhor jogador do mundo na categoria sub-21.

O "As" exaltou a dobradinha com Bonmatí no futebol feminino (Foto: Reprodução)

Na Catalunha, o "Mundo Deportivo" colocou Lamine Yamal ao lado dos vencedores do prêmio principal (Foto: Reprodução)

Ainda na Catalunha, o "Sport" publicou uma opinião polêmica do jornalista Joan Vehils, que escreveu em sua coluna que "Rodri venceu a Bola de Ouro com tanta justiça quanto Vini Jr teria merecido se seu comportamento exemplar". O jornalista também detonou a decisão do Real Madrid de boicotar a premiação após tomar conhecimento que o brasileiro não venceria o prêmio.

A coluna de Joan Vehils, no "Sport", da Catalunha, dá a entender que Vini Jr perdeu a Bola de Ouro por conta do seu comportamento (Foto: Reprodução)

O mesmo tom foi adotado em jornais de outros países, especialmente na Inglaterra. Na "Terra do Rei", a Bola de Ouro foi relegada a segundo plano e o grande destaque dos sites foi a queda do técnico Erik ten Hag, que estava no Manchester United. Caso do "Telegraph", que adotou cobertura protocolar sobre a vitória de Rodri e também "atacou" o Real Madrid.

No "Telegraph", da Inglaterra, o primeiro bloco de notícias foi dedicado ao interesse do Manchester United no técnico Rubén Amorim, do Sporting, de Portugal (Foto: Reprodução)

A premiação da Bola de Ouro apareceu apenas no segundo bloco de notícias do site inglês (Foto: Reprodução)

O "Manchester Evening News", da cidade de Manchester, colocou a conquista do espanhol no seu segundo bloco de notícias, abaixo das principais manchetes. E ainda assim, destacava apenas o "feito histórico" do volante ser o primeiro jogador da história do Manchester City a vencer o troféu.

No destaque principal do "Manchester Evening News", uma notícia da goleada do Manchester City sobre o Sparta Praga pela Champions League, jogo disputado na semana passada (Foto: Reprodução)

A vitória de Rodri foi destacada apenas no segundo bloco de notícias também (Foto: Reprodução)

Outros sites repercutem a Bola de Ouro

Vale ainda destacar as coberturas do "A Bola", de Portugal, e da "Gazzetta dello Sport", da Itália. O primeiro, além de destacar o factual, ou seja, a vitória de Rodri e o boicote do Real Madrid, também revelou uma suposta festa organizada pelo clube e por Vini Jr em caso de conqiuista, mas que teve de ser cancelada após o resultado adverso.

O segundo, por outro lado, destacou na mesma manchete que informava a vitória de Rodri a "resposta" de Vini Jr nas mídias sociais. Logo após a definição do vencedor, o atleta afirmou que "fará dez vezes melhor" para conquistar o prêmio.

Em Portugal, "A Bola" destacou uma suposta festa cancelada por Vini Jr e o Real Madrid além da premiação em si (Foto: Reprodução)

Na Itália, a "Gazzetta dello Sport" deu espaçlo para a "resposta" ("rilancia") de Vini Jr após a perda do prêmio (Foto: Reprodução)

