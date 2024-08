Hummels é o sonho de equipe italiana para a disputa da Champions League

Hummels não renovou seu contrato com o Borussia Dortmund e segue com futuro indefinido (Foto: Ina Fassbender / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 15:41 • Bolonha (ITA)

O zagueiro Mats Hummels, finalista da última edição da Champions League pelo Borussia Dortmund, segue livre no mercado e com futuro indefinido após deixar o clube alemão no fim do contrato. E um dos possíveis destinos do jogador para a próxima temporada é o Bologna, da Itália.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornalista italiano Gianluca di Marzio, o clube fez uma proposta pelo alemão e aguarda sua resposta. O jogador, por sua vez, analisa todas as possibilidades e não há prazo para uma resposta. Recentemente, o defensor recusou ofertas de clubes da França, do Oriente Médio e do Ajax, da Holanda.

Pelo lado do Bologna, Hummels chegaria ao time como reposição imediata à saída de Riccardo Calafiori, zagueiro destaque da seleção italiana na última Eurocopa que foi contratado pelo Arsenal.

Vale lembrar que o clube terminou a última edição do Campeonato Italiano na quinta colocação e conquistou vaga para a disputa da Champions League depois de 59 anos. Por isso, há a intenção da direção da equipe em montar um elenco forte para a disputa da competição continental.

O Bologna, no entanto, vem sofrendo um desmanche nesta janela de transferências: além de Calafiori, o artilheiro Joshua Zirkzee e o técnico Thiago Motta também deixaram a equipe rumo ao Manchester United (Inglaterra) e à Juventus (Itália), respectivamente.