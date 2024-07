Holanda supera Romênia e vai às quartas de final da Eurocopa

(Foto: Fabrice COFFRINI / AFP







Romênia e Holanda se enfrentaram nesta terça-feira (2), pelas oitavas de final da Eurocopa, com a Laranha Mecânica vencendo por 3 a 0 e classificando às quartas da competição. Os gols da partida na Allianz Arena, em Munique, foram marcados por Cody Gakpo e Donyell Malen.

Romênia 0 x 3 Holanda: como foi o jogo?

Apesar da forte presença da torcida romena na partida, o apoio da arquibancada não se resumiu no campo. A Holanda foi superior em praticamente todos os minutos e a Romênia, primeira colocada no grupo E, não conseguiu impôr seu jogo diante da equipe de Ronald Koeman.

Em partida de um time só, a Laranja Mecânica esteve no último terço do campo na maior parte do jogo, criando chances de gol. A seleção campeã de 1988 abriu o placar logo aos 20 minutos, com Cody Gakpo, atacante do Liverpool.

Durante boa parte da segunda etapa, o duelo esfriou e a bola passou um bom tempo no meio-campo até os holandeses voltarem à ativa: no final do jogo e depois de diversas chances criadas, Malen ampliou a vantagem marcando aos 83 minutos e nos acréscimos, tirando a chance de uma reviravolta da seleção romena na partida.

Ao marcar um dos gols da Holanda na classificação às quartas, Gakpo assumiu a artilharia da competição ao lado de Mikautadze, da Geórgia, Ivan Schranz, da Eslováquia, e Musiala, da Alemanha, com três gols.

✅ FICHA TÉCNICA

Romênia 0 x 3 Holanda

Oitavas de final - Eurocopa

🗓️ Data e horário: terça-feira, 2 de julho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

⚽ Gols: 20' Cody Gakpo (HOL), 83' e 90'+3 Malen (HOL)

🟨 Arbitragem: Felix Zwayer-ALE (árbitro); Stefan Lupp-ALE e Marco Achmüller-ALE (auxiliares); Daniel Siebert-ALE (quarto árbitro); Bastian Dankert-ALE, Christian Dingert-ALE e Jérôme Brisard-FRA (VAR)



ROMÊNIA (Técnico: Edward Iordanescu)

Florin Nita; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca e Vasile Mogos; Marius Marin; Razvan Marin, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Dennius Mann; Denis Dragus.

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman)

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Tijjani Reijnders e Jerdy Schouten; Steven Bergwijn, Xavi Simons e Cody Gakpo; Memphis Depay.