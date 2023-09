Foi um massacre da Holanda durante o primeiro tempo. A Laranja Mecânica abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com De Roon, que aproveitou a sobra do escanteio e emendou de pé direito no canto. O segundo saiu aos 31 após contragolpe; Xavi Simmons recebeu na direita, acionou a passagem de Dumfries, que cruzou na medida para Gakpo dominar e bater, 2 a 0.