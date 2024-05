Haaland responde críticas de ex-jogador: ‘Não me importo com ele’

(Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 17:28 • Manchester (ING)

Erling Haaland, o grande nome do Manchester City na goleada em 5 a 1 deste sábado (4), sobre o Wolverhampton, rebateu as críticas do ex-jogador, Roy Keane. O atacante norueguês precisou de apenas uma frase para responder as alegações do atual comentarista da Sky Sports.

- Eu realmente não me importo muito com aquele homem (Roy Keane), então está tudo bem - disse Haaland, à emissora norueguesa Viaplay após a partida da 36ª rodada da Premier League.

Apesar de ser uma das vozes mais positivas do City na mídia, Keane foi um dos maiores jogadores da história do Manchester United e ganhou as manchetes recentemente quando comparou o jogo do camisa 9 ao de um jogador da League Two (segunda divisão inglesa).

Mesmo fora por dois meses devido a uma lesão, Haaland é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 25 gols, e 36 ao total de todas as competições. Apenas na vitória da rodada de sábado, o atacante marcou quatro gols, sendo três deles antes do intervalo.

(Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)