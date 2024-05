(Foto: Reprodução / X - Haaland)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 15:27 • Manchester (ING)

Após a vitória por 5 a 1 sobre o Wolverhampton, neste sábado (4), pela 36ª rodada da Premier League, o Manchester City encostou ainda mais no Arsenal e ficou a apenas dois pontos da liderança do campeonato. Somado a isso, Erling Haaland, artilheiro do time de Pep Guardiola, fez quatro gols e chegou a 25 gols na competição, se isolando ainda mais de Cole Palmer, estrela do Chelsea, que possui 20 gols.

Com 82 pontos em 35 jogos, o City busca o tetracampeonato consecutivo da Premier depois de ser eliminado da Champions League, para o Real Madrid nos pênaltis. Junto ao seu elenco, Guardiola visa conquistar o 'doblete' do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra, no clássico contra o Manchester United no dia 25 de maio.

COMO FOI O JOGO?

Logo no início da partida, Gvardiol sofreu uma falta do lateral Rayan Ait Nouri dentro da área e Haaland marcou de pênalti, batendo no canto inferior esquerdo. Perto do fim da primeira etapa, o City recuperou a bola no erro de saída de bola do Wolves e Rodri cruzou para o camisa 9 marcar novamente, aos 35 minutos. Nos acréscimos do primeiro tempo, o árbitro Craig Pawson marcou mais um pênalti para o City e Haaland conseguiu o hat-trick antes do intervalo.

Aos 53 minutos, Hwang Hee-Chan diminuiu para o Wolverhampton, mas no minuto seguinte, Foden lançou para o atacante norueguês fazer o quarto gol da partida. Para sacramentar a goleada dos Cityzens, Julian Álvarez, que saiu do banco aos 82 minutos, aproveita e marca 3 minutos após entrar em campo.

