O Manchester City venceu o Brentford por 1 a 0 em jogo atrasado da Premier League, válido pela 18ª rodada da competição. O gol do jogo foi marcado pelo centroavante Erling Haaland, que completou a "cartela" de adversários da competição com este gol. Desde que chegou à Inglaterra, o centroavante enfrentou 21 adversários no Campeonato Inglês e balançou as redes contra todos.