Haaland marca três, e Manchester City atropela Chelsea em último amistoso antes de decisão

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 20:39 • Ohio (EUA)

O Manchester City atropelou o Chelsea por 4 a 2 em amistoso válido pela FC Series, o último da equipe de Pep Guardiola antes da disputa da Supercopa da Inglaterra. O nome do jogo foi Erling Haaland, autor de três gols (aos três e aos quatro do primeiro tempo; e aos 11 do segundo tempo).

Oscar Bobb também balançou as redes para os atuais campeões da Premier League (aos 10 do segundo tempo). Sterling e Madueke descontaram para os Blues (aos 14 e aos 44 minutos do segundo tempo, respectivamente).

Como foi o jogo entre Chelsea x Manchester City?

Os primeiros minutos do jogo deixaram claro a diferença no nível de trabalho das duas equipes: seguro, o Manchester City tentou sufocar a saída de bola do Chelsea desde os primeiros minutos; os Blues, por sua vez, tentaram trabalhar a bola com passes curtos desde a defesa, executando o estilo de jogo de seu novo treinador, Enzo Maresca. O curto tempo de trabalho, no entanto, não permitiu que a proposta fosse bem executada.

Assim, não demorou muito para que o time de Guardiola abrisse o placar. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Haaland cobrou pênalti - sofrido por ele mesmo em marcação polêmica da arbitragem - e abriu o placar do jogo.

No lance seguinte, Caicedo errou passe na saída de bola e entregou a bola nos pés de Haaland, que finalizou de pé direito - o "ruim" - e ampliou o placar.

Com dois gols sofridos, o Chelsea logo melhorou o desempenho e igualou a partida, embora não o suficiente para incomodar a defesa rival.

Na segunda etapa, o time de Maresca voltou abaixo mais uma vez e acabou sofrendo mais dois gols em curto período: aos 10 minutos, Oscar Bobb recebeu dentro da área, balançou em cima da marcação e finalizou de perna esquerda para marcar o terceiro gol do jogo; no minuto seguinte, Haaland recebeu passe enfiado nas costas da defesa e cravou seu hat-trick.

Sterling diminuiu para o Chelsea aos 14 minutos do segundo tempo com um golaço: o atacante finalizou de primeira um cruzamento vindo do lado direito do campo.

Quais os próximos jogos de Chelsea e Manchester City?

O Chelsea volta a campo na terça-feira (6), às 20h (hora de Brasília), para enfrentar o Real Madrid em mais um amistoso de pré-temporada. O Manchester City, por sua vez, encerra seu período de preparação e já volta suas atenções para a disputa da Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, diante do Manchester United. A partida está marcada para o sábado (10), às 11h (hora de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 2 x 4 Manchester City

Amistoso - FC Series 2024 (Pré-temporada)

🗓️ Data e horário: sábado, 3 de agosto de 2024, às 18h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Ohio Stadium, em Columbus (EUA)

🥅 Gols: Raheem Sterling (aos 14'/2ºT) e Madueke (aos 44'/2ºT) para o Chelsea; Erling Haaland (aos 3'/1ºT, aos 4'/1ºT e aos 11'/2ºT) e Oscar Bobb (aos 10'/2ºT) para o Manchester City.

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill e Malo Gusto; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Kernan Dewsbury-Hall; Mykhaylo Mudryk, Christopher Nkunku e Roméo Lavia.



MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Stefan Ortega; Rico Lewis, Kalvin Phillips, Joski Gvardiol e Josh Wilson-Esbrand; Nico O'Reilly, Mateo Kovacic e James McAtee; Oscar Bobb, Jack Grealish e Erling Haaland.