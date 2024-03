Guardiola rebate críticos após classificação do Manchester City na Champions: ‘Não é só o dinheiro’

Pep Guardiola rasgou elogios ao Copenhagen e negou que o sucesso do City seja fruto apenas de dinheiro (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 20:21 • Manchester (ING)

O técnico Pep Guardiola comemorou a sétima classificação consecutiva do Manchester City às quartas de final da UEFA Champions League, e aproveitou a oportunidade para rebater os críticos. Isso porque, para o treinador, não é apenas o poderio financeiro do clube que explica o feito.

- Avançar às quartas de final é incrível. Essa equipe, esse elenco... Sabíamos que podíamos ficar na Europa com mais frequência. As pessoas pensam que é o dinheiro, mas não é só o dinheiro.

O Manchester City teve domínio completo sobre o Copenhagen, e repetiu, em casa, o placar do jogo de volta - vitória por 3 a 1. Para Guardiola, no entanto, a equipe precisou de uma dose de "sorte" para conquistar a classificação diante de um adversário que o técnico considera bastante qualificado.

- Não dá para reclamar. Tivemos a sorte de marcar os gols no comecinho. Tivemos poucas chances, então é muito importante ser eficiente na frente do gol, mesmo contra uma equipe como o Copenhagen. As pessoas acham que é tranquilo, mas para mim não é tranquilo.

Manchester City venceu o Copenhagen com facilidade nos dois jogos pela Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Por fim, Guardiola foi questionado se tem alguma preferência de adversário para as quartas de final da competição. O sorteio que define o adversário do Manchester City na próxima fase do torneio acontecerá no dia 15 de março (sexta-feira).

- Vamos ficar esperando. Tem Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, os primeiros colocados. É assim a Champions League. Todos falavam do Copenhagen, mas eu sabia a dificuldade, organização e a qualidade. É um adversário duríssimo para enfrentar. Os outros não vão acreditar, mas é assim - finalizou.