Guardiola rasga elogios a Savinho após estreia no Manchester City

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro

O Manchester City de Pep Guardiola abriu a temporada com chave de ouro. Após a conquista da Supercopa da Inglaterra em cima do rival, Manchester United, no primeiro jogo oficial de 2024/25, neste sábado (10), o técnico da equipe inglesa comentou sobre a estreia de Savinho com a camisa dos Cityzens.

O técnico espanhol colocou o atacante brasileiro em campo aos 18 minutos do segundo tempo, e em seu jogo de estreia, ele atuou por 37 minutos. O desempenho do ponta rendeu elogios do comandante.

- Ele teve um bom impacto, jogando pelos dois lados. E na esquerda ele tem uma qualidade incrível e pode atacar a linha de fundo, o suficiente para ser muito bom nos cruzamentos no primeiro, no segundo poste. Acho que quando jogar pela esquerda vai ajudar Erling (Haaland) a fazer gols. Ele é realmente muito bom. - disse Guardiola.

Savinho chegou ao Girona por empréstimo, onde se destacou na última temporada da La Liga, que resultou em sua transferência para o Manchester City e lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira de Dorival Júnior. O atacante assinou com os Sky Blues até 2029, e foi adquirido por 25 milhões de euros (R$ 152 milhões), podendo chegar aos 40 milhões.

- Ele foi agressivo. Sempre usamos nossos pontas assim: quando você tiver uma boa sensação, ataque o adversário. Não importa se você dribla ou não. Você tem que fazer isso, é sua qualidade. Não importa se você não é eficaz, mas tem que fazer isso. E ele fez isso muito bem durante os minutos que jogou. - completou.