Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 11:16 • Manchester (ING)

Antes do embate entre Manchester City e Newcastle, pelas quartas de final da FA Cup, o técnico Pep Guardiola rasgou elogios ao brasileiro Bruno Guimarães, dos Magpies. Jornais europeus relataram que o meia está na lista de possíveis compras da diretoria dos Citizens para a próxima temporada.

- Ele é um volante excepcional. Agressivo, tem a pausa com a bola, vai bem nas bolas paradas... é realmente um volante completo. Desde quando jogava no Lyon, e agora, está em um clube que quer crescer. Tenho certeza de que ele faz parte do projeto deles para os próximos anos, definitivamente - afirmou o comandante espanhol.

Segundo o periódico espanhol "As", Bruno Guimarães é um dos nomes preferidos de Guardiola para formar uma dupla de volantes com Rodri a partir de 2024-25. Kimmich, do Bayern de Munique, e o também brasileiro Douglas Luiz, do Aston Villa, são opções de variação para a posição. Caso acelerem pelo camisa 39 dos Magpies, os mandatários do City terão que concorrer com outros gigantes ingleses, já que Chelsea e Manchester United também observam internamente o bom desempenho de Bruno.

O volante estará à disposição de Eddie Howe, técnico do Newcastle, para o duelo com o City neste sábado (16). Os Magpies vão até o Etihad Stadium para um difícil embate com os atuais campeões do continente, com a bola rolando a partir das 14h30 (horário de Brasília).

