Guardiola quebra silêncio sobre chance de Rodri vencer a Bola de Ouro

Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 14:05 • Rio de Janeiro

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola celebrou a chance de Rodri vencer a Bola de Ouro 2024. O espanhol foi campeão da Premier League com o clube inglês, mas o que levou o jogador à corrida ao prêmio foi a campanha na Eurocopa.

- Não posso negar o quão feliz seria se ele (Rodri) pudesse vencê-la. Estar na corrida para ser indicado para ganhar a Bola de Ouro é fantástico para ele. Claro, para seus amigos, família, mas também para o Man City e toda a organização. Estamos orgulhosos disso. - afirmou Guardiola, sobre a corrida da Bola de Ouro.

Eleito melhor jogador do campeonato, o volante levou à Espanha ao seu tetracampeonato do torneio europeu, o que fez acirrar ainda mais a disputa da Bola de Ouro da France Football. No ano anterior, ele ficou em quinto na premiação e segue com chances de ser a posição mais alta nesta edição.

Volante do Manchester City foi campeão e melhor jogador da Eurocopa com a Espanha (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Pilar no esquema de Pep Guardiola, Rodri fez a melhor temporada da carreira, estatisticamente, com nove gols e 13 assistências em 50 jogos. Inclusive, ao perder a final da Copa da Inglaterra para o Manchester United, ele quebrou a maior série individual de todos os tempos do futebol, com 73 jogos sem perder enquanto estava em campo.

Em preparação para a Premier League, o primeiro amistoso de pré-temporada do Manchester City será nesta terça-feira (23), contra o Celtic, da Escócia, em Chapel Hill. O clube inglês fará outros três jogos na turnê pelos Estados Unidos, contra Milan, Barcelona e Chelsea.