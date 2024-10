Guardiola critica regulamento da Fifa para o Mundial de Clubes

Pep Guardiola comandou o Manchester City contra o Slovan Bratislava, pela Champions League (Foto: Joe Klamar / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 16:08 • Redação do Lance!

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, deu uma declaração polêmica sobre o Mundial de Clubes 2025. Questionado sobre o regulamento que obriga os times a relacionar os melhores jogadores de cada equipe aos jogos, o espanhol demonstrou descontentamento e disparou contra as diretrizes da instituição.

➡️ Artilharia por país na Champions League; veja o ranking!

-Não sei quem serão os melhores jogadores, depende de como chegarem naquele momento. Talvez os melhores jogadores para a Fifa cheguem em péssimas condições, isso pode acontecer por vários motivos: pessoais, físicos, lesões... Vou escalar outro. Não vou (deixá-los) dizer antes do jogo qual atleta escalar. Eu vou decidir

O objetivo da federação é ofertar a melhor qualidade de torneio possível. Para isso, é necessário que astros como Erling Haaland e Kevin de Bruyne, do Manchester City, estejam disponíveis para as partidas. Aliás, durante a competição, que vai de junho a julho de 2025, as equipes envolvidas não terão obrigação de ceder atletas às seleções nacionais. Além disso, será aberta uma nova janela de transferências antes do início do Mundial, para que os clubes se movimentem em meio ao desgaste do calendário.

O desgaste, aliás, é a grande razão para o menor interesse dos clubes europeus na competição. Real Madrid e o próprio Manchester City são duas equipes que podem alcançar quase 80 jogos na temporada 2024-25. A maratona de partidas, evidentemente, preocupa jogadores e treinadores.

Rodri, volante do Manchester City, sugeriu uma greve de atletas em meio ao alto desgaste das competições. Nomes como o própio Pep Guardiola, e os jogadores Sergio Busquets, do Inter Miami, e Juldes Koundé, do Barcelona, demonstraram apoio à ideia.

Rodri, do Manchester City, foi um dos jogadores contrários ao longo calendário de jogos no futebol europeu. (Foto: Oli SCARFF / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional