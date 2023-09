A próxima convocação de Fernando Diniz como treinador da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo tem data definida. Neste sábado (23), no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o comandante revelará quais jogadores serão chamados para os confrontos com a Venezuela e o Uruguai.