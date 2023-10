No meio tempo, Cancelo quase foi expulso por um pênalti, mas deu sorte com a anulação do lance por toque de mão de Eustáquio. Próximo do final do jogo, Gavi foi expulso e foi ainda mais pressionado pelo Porto, porém conseguiu manter a vitória. O único gol do duelo foi marcado por Ferran Torres, nos acréscimos da primeira etapa. Após falha na saída de bola do Porto, Gündogan tocou para a velocidade do camisa sete e o atacante não perdoou ao sair na cara do gol.