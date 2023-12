A 17ª rodada da La Liga foi concluída nesta segunda-feira (18), com a partida do líder do campeonato, o Girona, contra o Alavés. Com a vitória por 3 a 0, os Gironistes chegam aos 44 pontos, dois a frente do segundo colocado, o Real Madrid, que goleou o Villareal, enquanto seus rivais, Barcelona e Atlético de Madrid, tropeçaram.