O atacante Endrick foi ao CT do Real Madrid para conhecer seus futuros companheiros de time e o técnico Carlo Ancelotti no sábado (16), em um de seus compromissos nas férias. O vídeo do momento do encontro entre a joia do Palmeiras e os merengues bateu recorde de visualizações no Instagram do clube espanhol desde julho de 2023, sendo um dos mais visualizados no ano.